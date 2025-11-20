Home Colline MetallifereIl Comune al lavoro per evitare gli allagamenti: ecco gli interventi previsti
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

Il Comune al lavoro per evitare gli allagamenti: ecco gli interventi previsti

Lavori per la regimazione delle acque piovane alla 167

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 25 views

Scarlino (Grosseto). Sono iniziati i lavori sulla via comunale dei Canali, nella zona 167 di Scarlino capoluogo, per regolare e incanalare le acque piovane che dalla stessa strada e da quelle limitrofe – via di Melantea e via del Paretaio – raggiungono in modo copioso via Belvedere, causando allagamenti soprattutto durante le giornate di allerta meteo caratterizzate da forte vento e temporali.

Le criticità registrate negli anni hanno interessato in particolare le corsie di accesso alle autorimesse private dei condomini di via Panoramica della Rocca e i giardini delle abitazioni di via dell’Aia delle Streghe, situate sotto il piano stradale e quindi maggiormente esposte alla forza delle acque meteoriche.

I lavori

L’intervento, predisposto dall’ufficio Lavori pubblici del Comune di Scarlino e affidato alla ditta Banini Ivano di Gavorrano, specializzata in scavi e lavori stradali, ha l’obiettivo di rallentare la velocità di scorrimento delle acque all’incrocio tra via dei Canali e via Panoramica della Rocca, un tratto particolarmente critico per la forte pendenza. Sarà installata una nuova griglia carrabile in ghisa, lunga oltre 8 metri e larga più di 30 centimetri, collegata al primo pozzetto della linea comunale interrata per lo smaltimento delle acque bianche.

Conclusa questa prima fase, molto attesa dai residenti, i tecnici comunali valuteranno l’eventuale necessità di ulteriori interventi per migliorare in modo definitivo la sicurezza dell’area.

«Questo intervento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Cesare Spinelli risponde alle richieste dei cittadini che da tempo segnalavano disagi dovuti agli allagamenti. Abbiamo agito per ridurre il rischio e aumentare la sicurezza, partendo dal punto più critico. Una volta verificati gli effetti di questa prima opera, saremo pronti a programmare altri lavori laddove necessari per garantire una gestione più efficace delle acque piovane».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Ristrutturazione della caserma dei Carabinieri: il Comune ottiene...

“Se dico donna…”: lo spettacolo in scena nel...

“L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: nuovo appuntamento con...

“La Provincia in Comune”: confronto operativo a Magliano...

Protezione civile, accordo tra Comune e associazioni: “Valorizzato...

Crisi Venator: il Ministero convoca un Tavolo di...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: