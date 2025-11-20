Il Comune al lavoro per evitare gli allagamenti: ecco gli interventi previsti

Scarlino (Grosseto). Sono iniziati i lavori sulla via comunale dei Canali, nella zona 167 di Scarlino capoluogo, per regolare e incanalare le acque piovane che dalla stessa strada e da quelle limitrofe – via di Melantea e via del Paretaio – raggiungono in modo copioso via Belvedere, causando allagamenti soprattutto durante le giornate di allerta meteo caratterizzate da forte vento e temporali.

Le criticità registrate negli anni hanno interessato in particolare le corsie di accesso alle autorimesse private dei condomini di via Panoramica della Rocca e i giardini delle abitazioni di via dell’Aia delle Streghe, situate sotto il piano stradale e quindi maggiormente esposte alla forza delle acque meteoriche.

I lavori

L’intervento, predisposto dall’ufficio Lavori pubblici del Comune di Scarlino e affidato alla ditta Banini Ivano di Gavorrano, specializzata in scavi e lavori stradali, ha l’obiettivo di rallentare la velocità di scorrimento delle acque all’incrocio tra via dei Canali e via Panoramica della Rocca, un tratto particolarmente critico per la forte pendenza. Sarà installata una nuova griglia carrabile in ghisa, lunga oltre 8 metri e larga più di 30 centimetri, collegata al primo pozzetto della linea comunale interrata per lo smaltimento delle acque bianche.

Conclusa questa prima fase, molto attesa dai residenti, i tecnici comunali valuteranno l’eventuale necessità di ulteriori interventi per migliorare in modo definitivo la sicurezza dell’area.

«Questo intervento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Cesare Spinelli – risponde alle richieste dei cittadini che da tempo segnalavano disagi dovuti agli allagamenti. Abbiamo agito per ridurre il rischio e aumentare la sicurezza, partendo dal punto più critico. Una volta verificati gli effetti di questa prima opera, saremo pronti a programmare altri lavori laddove necessari per garantire una gestione più efficace delle acque piovane».