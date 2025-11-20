Ospedale Misericordia, Azione: “Guano di storno all’ingresso, grave situazione igienico sanitaria”

Grosseto. “Numerosi cittadini segnalano ormai da settimane una situazione di forte degrado igienico-sanitario presso l’ingresso principale del vecchio edificio del Misericordia di Grosseto, dove è presente un’elevata quantità di guano di storno depositato sulle superfici esterne dell’area di accesso”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Azione Grosseto.

“La presenza degli uccelli che stazionano sui pini circostanti provoca quotidianamente accumuli di escrementi che, oltre a emanare un odore particolarmente sgradevole, rappresentano un evidente rischio di contaminazione: chiunque acceda alla struttura rischia infatti di introdurre involontariamente all’interno residui organici presenti a terra – continua la nota -. Le persone che frequentano l’ospedale, pazienti, familiari, operatori e visitatori, manifestano crescente preoccupazione per le condizioni igieniche dell’area e chiedono un intervento tempestivo affinché vengano adottate misure efficaci di pulizia, prevenzione e tutela della salute pubblica”.

“Il nostro unico intento è quello di sollecitare le autorità competenti e la direzione sanitaria a valutare quanto prima soluzioni idonee a eliminare il problema – termina Azione – e garantire un ambiente sicuro e dignitoso per tutti”.