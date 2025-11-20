Home AttualitàMaria Zaccara compie 100 anni: una vita tra amore, sacrifici e partenze
Maria Zaccara compie 100 anni: una vita tra amore, sacrifici e partenze

Era il 19 novembre 1925 quando nasceva a Roccanova, in Basilicata, in una famiglia povera ma dignitosa. A Grosseto arrivò nel 1964

Grosseto. Maria Zaccara ha spento 100 candeline.

Era il 19 novembre 1925 quando nasceva a Roccanova, in Basilicata, in una famiglia povera ma dignitosa; la madre Angela bracciante, il padre Alfonso fabbro da generazioni. Aveva solo due anni quando il padre partì per Buenos Aires in cerca di fortuna, lasciandola bambina e ritrovandola già di sette anni al suo ritorno.

La scuola finì presto per Maria. Dopo le elementari dovette occuparsi del fratellino Antonio, come accadeva a tante ragazze del Sud di allora. Ma la vita le riservò una grande storia d’amore. Nel 1953 sposò Prospero De Pietro, reduce da guerra e prigionia, poi agente di custodia. Con lui affrontò una lunga serie di trasferimenti: Turi, Sulmona, Salerno, Locri. In ogni città, Maria ricostruiva la casa e la famiglia con la stessa pazienza e dedizione, visto che nel 1954 nacque il primogenito Giuseppe e nel 1956 Alfonso.

A Grosseto arrivarono nel 1964 e fu lì che Prospero concluse la carriera da Maresciallo Maggiore. Maria seguì i figli nella loro crescita. Giuseppe diventò medico, Alfonso agronomo. Nel 1980, con la pensione del marito, arrivò l’ultimo trasloco nella casa dove Maria vive ancora oggi. Il loro è stato un matrimonio felice, lungo 65 anni. Sempre insieme, sempre innamorati.

Nel 2018 Prospero se ne è andato a 95 anni, lasciando in Maria un vuoto che ancora oggi lei colma ricordandolo ogni giorno, come è accaduto anche il giorno del suo centesimo compleanno con lui nel cuore e la famiglia accanto.

Il figlio Giuseppe ha organizzato una grande festa a Follonica, mentre Alfonso l’ha festeggiata da lontano, in Argentina, dove è appena nato Kai, l’ultimo pronipote di Maria, figlio di Andrea e Fatima, proprio nella città dove un secolo fa emigrò il suo bisnonno.

Una coincidenza che chiude idealmente un cerchio lungo tre generazioni: dalla Basilicata alla Maremma, passando per l’Argentina, la storia di Maria è una storia di radici, sacrifici, amore e resilienza. E nel giorno del suo centenario, la famiglia ha celebrato non solo la sua lunga vita, ma la testimonianza preziosa di una donna che ha attraversato il Novecento e il nuovo millennio con la stessa dolce dignità che l’ha accompagnata fin dall’infanzia.

Tanti auguri Maria e altri 20 di questi anni, perché alla Provvidenza non c’è mai limite.

