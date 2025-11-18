Home Colline MetallifereLavori di Acquedotto del Fiora sulla dorsale: possibili disagi nella frazione, attivate le autobotti
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

Lavori di Acquedotto del Fiora sulla dorsale: possibili disagi nella frazione, attivate le autobotti

L'intervento è in programma giovedì 20 novembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. Giovedì 20 novembre una temporanea sospensione del flusso idrico interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nel comune di Scarlino, per un intervento di manutenzione da parte di Acquedotto del Fiora (AdF) su una condotta della dorsale Fiora in località Cavallinone (Gavorrano).

I lavori avranno inizio alle 13 e termineranno, salvo imprevisti, intorno alle 19: il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente intorno alle 23 dello stesso giorno.

Per Scarlino Scalo sarà attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento in piazza Agresti, presso il parcheggio Coop.

Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori di Acquedotto del Fiora, si conclude la...

Intervento del Comune nella via della frazione: ecco...

Il Comune mette in vendita un terreno edificabile:...

Giornata nazionale degli alberi: il Rotary dona 34...

Palazzetto dello sport: conclusione dei lavori poi l’incontro...

Sciopero generale, possibili disagi nei servizi di Sei...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: