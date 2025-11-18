Home AgricolturaAgricoltura di qualità: il Comune ottiene anche nel 2025 le “Spighe verdi”
AgricolturaAgricoltura GrossetoCastiglione della Pescaia

Agricoltura di qualità: il Comune ottiene anche nel 2025 le “Spighe verdi”

Castiglione della Pescaia è un "Comune rurale"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Non solo località turistica balneare insignita del prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu”, nel rapporto “Spighe verdi” 2025 della Fee Italia – Foundation for Environmental Education, Castiglione della Pescaia si conferma tra le eccellenze toscane premiate per la gestione sostenibile del territorio, la tutela del paesaggio e la qualità della vita, ottenendo la certificazione di “Comune rurale”.

Un riconoscimento che individua il territorio di Castiglione della Pescaia come modello virtuoso di equilibrio tra ambiente, turismo e sviluppo rurale. Un traguardo che parla di attenzione, cura e visione, ma anche di comunità e partecipazione.

«È un riconoscimento – afferma con orgoglio il sindaco Elena Nappi che ci ricorda che la sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un percorso che viviamo ogni giorno, fatto di attenzione, rispetto e cura di tutto ciò che ci circonda. Siamo fieri di confermare, anno dopo anno, questo importante riconoscimento per un lavoro svolto da un’intera comunità che deve continuare a crescere in consapevolezza e conoscenza delle proprie potenzialità per potersi confermare ai massimi vertici di una classifica della qualità della vita e dei servizi realizzati in ogni settore». 

Quest’anno la Fee ha assegnato le “Spighe verdi” a 90 Comuni di 15 regioni. Per la Toscana, da sempre riconosciuta come regione agricola, il riconoscimento è arrivato soltanto per otto comuni. Il programma “Spighe verdi” non è solo un simbolo, è impegno costante e continuativo nel mettere in campo e consolidare azioni di conservazione e valorizzazione del proprio paesaggio, dell’ambiente, delle produzioni agricole e del benessere della propria comunità. Castiglione della Pescaia è riconosciuto “Comune rurale” da sette anni consecutivi, confermando e mantenendo il primato nella propria regione.

«Continuare a perseguire la strada della sostenibilità – conclude la prima cittadina – è l’unico modo per essere sempre più attrattivi nei confronti dei cittadini che vivono in questo territorio e dei tanti turisti che ogni anno scelgono il nostro comune per trascorrere momenti di riposo e svago indispensabili a ricaricare le batterie per affrontare la vita in modo positivo».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Dighe mobili per combattere la siccità: il Consorzio...

Agroecologia e agrobiodiversità: se ne è parlato nel...

Al via il nuovo anno accademico dell’UniTre: un...

Caporalato: Flai Cgil Grosseto tra i protagonisti del...

Un weekend ricco di eventi in paese e...

Stoccaggio rifiuti marini, governance infrastrutture, economia circolare: ecco...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: