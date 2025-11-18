Intervento anti alluvione: il Consorzio di Bonifica al lavori sui fossi

Manciano (Grosseto). A seguito delle forti piogge di ottobre, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è intervenuto per la messa in sicurezza idraulica dell’area di Cutignolo, nel comune di Manciano.

I lavori hanno riguardato i fossi Cutignolo e del Fontino 6, inseriti nelll’unità idrografica Albegna, con il taglio della vegetazione in eccesso per ripristinare la corretta sezione di deflusso.

L’intervento, incluso nel piano delle attività di bonifica, è stato realizzato nel rispetto delle linee guida della Regione Toscana per la tutela dell’ambiente, della flora e della fauna locali.