Scuola primaria: il Comune attiva il servizio di ingresso anticipato degli alunni

Dalle 7.30 alle 8.00 quattordici bambini della scuola primaria vengono accolti e accuditi

Castel del Piano (Grosseto). Si chiama pre-scuola ed è un servizio attivato e finanziato dal Comune di Castel del Piano in aiuto alle famiglie.

Quattordici bambini della scuola primaria ogni giorno, dal lunedì al venerdì, vengono accolti e accuditi dalle ore 7.30 alle 8.00 dagli addetti specializzati della cooperativa Solidarietà Quadrifoglio per rispondere ai bisogni delle famiglie che hanno la necessità di rendere compatibili i tempi di lavoro con quelli scolastici.

Una mezz’ora può migliorare la vita – commenta Arianna Arezzini, vicesindaco del Comune di Castel del Piano -. In questo caso l’obiettivo è duplice: quello di rendere meno complicata l’organizzazione della giornata nelle famiglie e, contemporaneamente,  garantire un’assistenza qualificata ai bambini anche in una fascia oraria più ampia oltre l’orario scolastico. Il Comune si è fatto interamente carico di questo bisogno ritenendo importante investire nella qualità del vivere e nella buona crescita delle giovani generazioni”.

