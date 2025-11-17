Giornata delle persone con disabilità, il Garante: “Comune e Provincia organizzino evento congiunto”

Grosseto. “In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il prossimo 3 dicembre, mi sono sentito in dovere di scrivere al sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e al presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, per invitarli a realizzare per la prima volta un evento congiunto tra Comune e Provincia”.

A dichiararlo è Diego Montani, Garante della disabilità del Comune di Grosseto.

“Questo per dare il giusto risalto alla celebrazione e alla difesa dei diritti e della dignità di chi quotidianamente vive una delicata situazione – continua Montani -. Il mio auspicio è quello, in virtù della grande sensibilità più volte dimostrata dalle istituzioni, di avere un riscontro positivo dal grande valore umano”.

La lettera

Ecco il testo integrale della lettera:

“Gentili Signori Sindaco e Signore Presidente,

in qualità di Garante della disabilità del Comune di Grosseto, desidero invitarvi a collaborare alla realizzazione di un evento congiunto in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta dalle Nazioni Unite dal 1981, prevista per il 3 dicembre 2025.

L’ niziativa intente promuovere una riflessione condivisa sul tema dell’accessibilità e dell’ inclusione, con l’obiettivo di abbattere ogni barriera fisica, culturale e sociale e offrire alla cittadinanza un esempio concreto e virtuoso di cooperazione istituzionale .

La disabilità non ha colore politico e proprio per questo una sinergia tra Comune e Provincia rappresenterebbe un segnale forte e positivo, capace di mostrare come le istituzioni possano unirsi per tutelare diritti, dignità e partecipazione delle persone con disabilità.

Rimango a disposizione per contribuire alla realizzazione dell’evento , così da costruire un momento significativo, partecipato e realmente inclusivo.

Ringraziandovi per l’attenzione e confidando nella vostra grande sensibilità e disponibilità, porgo cordiali saluti”.