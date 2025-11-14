Home AttualitàGusto, arte e solidarietà: torna Òlea, la festa dedicata all’olio nuovo
Gusto, arte e solidarietà: torna Òlea, la festa dedicata all’olio nuovo

L'iniziativa è in programma a Giuncarico

Giuncarico (Grosseto). Giuncarico si prepara ad accogliere, sabato 29 e domenica 30 novembre, la nuova edizione di Òlea, la festa dedicata all’olio extravergine d’oliva e alle tradizioni maremmane. Un appuntamento ormai immancabile, che ogni anno trasforma il borgo in un palcoscenico diffuso di sapori, arte e cultura.

La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Gavorrano, celebra l’olio nuovo con degustazioni guidate, incontri e convegni dedicati all’agricoltura sostenibile e alla valorizzazione del territorio. Le vie del centro storico si animeranno con mercatini artigianali, produttori locali, stand enogastronomici e tante specialità maremmane da scoprire e gustare.

Non mancheranno spettacoli, musica dal vivo, artisti di strada, trekking nei sentieri di Giuncarico e intrattenimenti per bambini, in un fine settimana che unisce convivialità, cultura e scoperta.

Tra le iniziative collaterali, torna anche “Extrabello!”, il concorso solidale che invita cittadini e visitatori a creare composizioni floreali o artistiche per abbellire il paese. Le opere più votate saranno premiate, ma il vero riconoscimento sarà la finalità benefica dell’evento: il ricavato sarà devoluto a Emergency e all’associazione Aiss, entrambe presenti con i loro stand informativi durante la manifestazione.

“Òlea è molto più di una festa: è un modo per raccontare la Maremma attraverso uno dei suoi prodotti simbolo, l’olio extravergine d’oliva, ma anche per riscoprire il valore della comunità e del fare insieme – spiega Maurizio Todini, presidente di Giuncarico Trails, organizzatore dell’evento con l’associazione Il Mandorlo e la comunità giuncarichese -. Ogni anno lavoriamo per rendere questa manifestazione un’occasione di incontro, cultura e solidarietà, capace di coinvolgere tutto il paese.”

Appuntamento quindi a Giuncarico, il 29 e 30 novembre, per vivere un weekend immerso nel profumo dell’olio nuovo, tra tradizione, gusto e impegno sociale.

