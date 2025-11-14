I misteri dei Templari sull’Amiata: al castello Aldobrandesco la presentazione della nuova guida ai simboli sacri

Home AmiataI misteri dei Templari sull’Amiata: al castello Aldobrandesco la presentazione della nuova guida ai simboli sacri
L'iniziativa è in programma domenica 16 novembre

di Redazione
Arcidosso (Grosseto). Il fascino eterno della storia templare incontra i paesaggi del Monte Amiata in un evento culturale imperdibile.

Domenica 16 novembre, alle 11, nella suggestiva cornice del castello Aldobrandesco di Arcidosso, si terrà la presentazione ufficiale del volume “Guida ai simboli templari. Amiata di Grosseto e Siena”, edito da Effigi.

Il libro, firmato da Daniele Cerboni e Simone Fagioli, non è una semplice guida turistica, ma un’opera sui generis che accompagna il lettore attraverso diciannove località individuate tra le province di Grosseto e Siena. Attraverso un ricco corredo fotografico e didascalie essenziali, gli autori invitano a una vera e propria “caccia al tesoro” di borgo in borgo, alla ricerca di simboli nascosti, croci patenti, nodi di Salomone e altre tracce lasciate dai Cavalieri del Tempio.

Come spiegano gli autori nel testo, l’obiettivo è dare voce alle “pietre parlanti” dell’Amiata: simboli incisi su mura, chiese e palazzi che, seppur talvolta “disinnescati” dal tempo, conservano ancora la potenza del mito e della storia sacra. Il volume arricchisce la ricerca iconografica con cenni storici curiosi, inusuali e tratti da pubblicazioni rare tra Settecento e Novecento, offrendo uno sguardo non ordinario sul territorio.

Le località esplorate nel volume includono, tra le altre: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castiglione d’Orcia, Manciano, Pitigliano, Radicofani, Roccalbegna, Santa Fiora, Semproniano e Sovana.

L’incontro, a ingresso gratuito, si svolgerà nella sala al pianterreno del castello Aldobrandesco di Arcidosso, in piazzetta del Castello 3.

Il programma degli interventi prevede:

  • saluti istituzionali di Ugo Quattrini, assessore alla cultura del Comune di Arcidosso;
  • intervento di Mario Papalini, editore di Effigi;
  • presentazione a cura degli autori, Daniele Cerboni e Simone Fagioli.

L’evento è organizzato con il supporto del Polo museale di Arcidosso e della casa editrice Effigi.

