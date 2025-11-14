Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: “Il Consenso” sbarca a Grosseto

Grosseto. “Educare la mente senza educare il cuore non è vera educazione” sosteneva Aristotele.

Così, per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Coordinamento Donne Cgil e il Coordinamento Donne Spi Cgil Grosseto promuovono “Il Consenso”. Evento in programma il 19 novembre alle 17 nella Sala Eden (Bastione Garibaldi): una lettura scenica tratta dall’omonimo libro di Vanessa Springora, per riflettere insieme sulla libertà delle donne, sul consenso e sulla necessità di una società fondata sul rispetto e sulla parità.

L’evento si avvale della traduzione di Gaia Cangioli, vede alla regia Marta Pettinari e la partecipazione di Lorenzo Satta. Il sound design è a cura di Fabio Fiandrini. L’allestimento ha la firma di Giovanni Ghezzi.

Lo spettacolo è a ingresso libero e gratuito.

«“Il Consenso” non è solo il titolo di un libro: è un presupposto fondamentale per tutte le donne, in ogni ambito della vita — sottolinea Claudia Rossi, responsabile del Coordinamento Donne Cgil Grosseto —. Mettere al centro l’autodeterminazione significa contrastare ogni abuso e riconoscere il valore delle differenze. Questo evento è un’occasione per riaffermare il nostro impegno, perché nessuna venga lasciata sola di fronte alla violenza, alle discriminazioni e alle nuove fragilità che emergono ogni giorno nel nostro territorio. Tengo a ricordare la presenza del nostro sportello di ascolto Da.Li.Da che da quando è nato è un punto di riferimento per tante donne sia per situazioni difficili nel mondo del lavoro che nell’ambito della vita familiare».

La difficile condizione delle donne trova conferma anche nei dati del recente rapporto Inps che riguarda la provincia di Grosseto, che evidenziano un divario ancora troppo marcato: «Dobbiamo sempre tenere presenti i numeri arrivati dall’Inps sono allarmanti — dichiara Monica Pagni, segretaria generale della Cgil Grosseto —. Nella nostra provincia il lavoro cresce solo nelle forme precarie, il part-time è sempre più involontario e sono proprio le donne a rappresentare la quota maggiore di persone che svolge lavoro part-time. Le retribuzioni delle donne sono ben al di sotto di quelle degli uomini: parliamo di 66,6 euro giornalieri contro 87,4 per i colleghi. Un divario che si trasmette dalla busta paga alla pensione, con importi medi mensili spesso sotto i mille euro. Dietro ogni numero ci sono persone, donne che spesso neanche hanno potuto aprire un conto corrente a proprio nome. Ci sono carriere bloccate e troppo spesso difficoltà di conciliazione tra lavoro e vita privata. Serve una presa di responsabilità collettiva, anche da parte di istituzioni e associazioni, per restituire dignità e prospettiva al lavoro e ai diritti delle donne».

«Promuoviamo appuntamenti come questo del 19 novembre per cercare di arrivare a ogni generazione – spiega Laura Innocenti, responsabile del coordinamento Donne Spi Cgil Grosseto –, l’accessibilità dello spettacolo vuole agevolare la partecipazione di tutti. Crediamo fortemente che si debba partire dalla cultura, dalla mente delle persone, per educare anche i propri gesti e il rispetto verso gli altri, in questo caso verso le donne. Soprattutto in un momento come questo, dove i numeri delle violenze e dei reati fanno paura, noi rispondiamo con la cultura».

L’evento rientra fra le azioni promosse dalla Cgil Grosseto per la sensibilizzazione e il contrasto alla violenza di genere e alle diseguaglianze sociali.

Le scuole sono caldamente invitare a partecipare.