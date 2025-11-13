Home Costa d'argentoIl Comune cerca sponsor per gli eventi del 2026: ecco come aderire
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Il Comune cerca sponsor per gli eventi del 2026: ecco come aderire

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 3 views

Monte Argentario (Grosseto). L’amministrazione comunale intende procedere alla ricerca di sponsor per eventi nei settori della cultura, dello spettacolo e del turismo che si svolgeranno sul territorio di Monte Argentario nel 2026.

In particolare, con l’avviso pubblicato in questi giorni si vuole individuare soggetti privati interessati a presentare apposite proposte di sponsorizzazioni finanziarie da destinare alla realizzazione delle seguenti manifestazioni :

  • Internazionali d’Italia Series – Gara ciclistica – Porto Santo Stefano;
  • Granfono – Gara ciclistica – Porto Santo Stefano;
  • I pirati di Porto Ercole – Porto Ercole;
  • Feste di Primavera – Porto Santo Stefano;
  • Calici d’Argento – Porto Santo Stefano;
  • Feste patronali di Sant’Erasmo – Porto Ercole;
  • Argentario Sailing Week – Regata velica;
  • Argentario Festival – Porto Santo Stefano e Porto Ercole;
  • Youth Argentario – Porto Santo Stefano;
  • Pop Corn Festival del Corto  Porto Santo Stefano;
  • Festival del Caravaggio – Porto Ercole;
  • Arte in Corso – Porto Santo Stefano;
  • Festival del Jazz  – Porto Ercole;
  • 83° Palio marinaro dell’Argentario – Porto Santo Stefano;
  • Toscana Enduro Series  – Gara ciclistica – Porto Santo Stefano;
  • Feste di Natale – Porto Santo Stefano e Porto Ercole.

Per ciascuna di queste manifestazioni, è ammessa la possibilità di sponsorizzazione da parte di più soggetti interessati, secondo quattro tipologie:

  • sponsor base, da 1.000,00 euro e fino ad 2.000,00 euro (oltre Iva), che prevede l’inserimento del logo aziendale (dimensione standard) su locandine e manifesti, web e cartacei e l’invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi sponsorizzati;
  • sponsor medium, da 2.000,01 euro e fino a 5.000,00 euro (oltre Iva), con inserimento del logo aziendale (dimensione standard) su locandine e manifesti, web e cartacei, invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi sponsorizzati, esposizione del banner promozionale, fornito dallo sponsor presso il palco negli eventi sponsorizzati;
  • Sponsor premium, da 5.000,01 euro e fino a 10.000,00 euro (oltre Iva), con inserimento del logo aziendale (dimensione large) su locandine e manifesti, web e cartacei, invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi sponsorizzati, esposizione del banner promozionale fornito dallo sponsor presso il palco negli eventi di sponsorizzazione;
  • main sponsor, oltre 10.000,01 euro (oltre Iva), con inserimento del logo aziendale (dimensione large) su locandine e manifesti, web e cartaceo, invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi in calendario, esposizione del banner promozionale fornito dallo sponsor presso il palco negli eventi sponsorizzati, possibilità di allestire un gazebo (3 metri x 3 metri) da utilizzare per la promozione della propria azienda per l’intero periodo di svolgimento dell’evento sponsorizzato.

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Comune le offerte di sponsorizzazione entro il 28 febbraio 2026.

Tutti i dettagli sono comunque indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Bandi di gara”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori al Petraia e alla Gora, il Comune:...

Pulizia e taglio delle banchine erbose laterali: continuano...

Un nuovo direttore per il Parco nazionale delle...

Sfreccia ad alta velocità in centro con l’auto:...

Nuovo cinema Tirreno: il programma del weekend

Grosseto intitola un’area verde a Laura Ferretti: cerimonia...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: