Contributo affitto 2025: approvata la graduatoria provvisoria

Come consultarla

Grosseto. È stata approvata la graduatoria provvisoria del bando affitto 2025.

Il Comune di Grosseto. invita a prestare particolare attenzione alle modalità di inoltro dei documenti e alle tempistiche relative a eventuali ricorsi. Gli interessati sono tenuti a visionare, tramite il numero di protocollo della domanda di partecipazione al bando, la propria posizione inserita nella graduatoria provvisoria approvata.

I soggetti presenti nell’elenco degli esclusi possono presentare ricorso utilizzando il “modulo A” disponibile nella sezione “allegati” o all’ufficio servizi sociali del Comune di Grosseto in via degli Apostoli numero 11.

Il modulo compilato deve essere trasmesso, insieme ai documenti integrativi, tramite Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it con oggetto “Cognome e nome – Opposizione alla graduatoria provvisoria contributo affitto 2025”. I termini di presentazione del ricorso scadono il 28 novembre 2025.

Di seguito il link della pagina in cui è stata pubblicata la graduatoria: Bando contributo affitto anno 2025: Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse e dell’elenco provvisorio delle domande escluse – Comune di Grosseto

