Nasce la prima comunità energetica rinnovabile di Montieri: presto aderirà anche il Comune

Montieri (Grosseto). Grazie a un impianto di 300 kW realizzato sul lastrico solare dell’area industriale di Campiano, oggi Montieri diventa un modello di sostenibilità territoriale: con la valorizzazione di spazi già esistenti, la riduzione dei costi energetici per cittadini e imprese, incentivi diretti sull’energia condivisa e l’indipendenza energetica locale.

Un progetto pionieristico che nasce con la guida tecnica e strategica di Solectro, partner affidabile, specializzato e preparato nel percorso verso la transizione energetica.

La comunità energetica Montieri Green è stata promossa e fondata dall’azienda Greenfriends srl, i cui soci sono Stefano Sinibaldi, Fabrizio Cappelli e Emanuele Forieri.

Un risultato che conferma come la sostenibilità sia un vero driver di sviluppo per le comunità che scelgono di innovare con visione e responsabilità.

Alcuni cittadini stanno già aderendo e presto lo farà anche l’amministrazione comunale. Aderire è libero e produce incentivi importanti sul risparmio elettrico di famiglie e imprese che vengono bonificati direttamente ai partecipanti.

Sarà poi organizzata una campagna informativa puntuale per far conoscere i grandi vantaggi di farne parte e sulla procedura di adesione.

È un risultato che conferma la vocazione di questo territorio improntata sulla sostenibilità e su scelte strutturali che guardano al futuro di Montieri e dei suoi abitanti.

Le comunità energetiche rinnovabili (Cer) sono formate da un gruppo di cittadini, imprese ed enti che producono e consumano virtualmente energia da fonti rinnovabili. Condividono l’energia prodotta localmente attraverso la rete elettrica, ottenendo benefici economici (riduzione dei costi in bolletta) e ambientali (riduzione delle emissioni di (CO2).

“Le Cer rappresentano una condivisione virtuale dell’energia, i consumatori sono distribuiti sotto la stessa cabina primaria e si fonda sull’autoproduzione di energia – spiega il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi -. In un’epoca come la nostra, chi mette in pratica questi progetti consente ad una vasta platea di godere di benefici importanti: l’accesso è libero e, oltre ad avere risparmi sui consumi, periodicamente cittadini e aziende che aderiscono ricevono dei rimborsi. Inoltre la Cer va a collocarsi in un area industriale di riconversione e rigenerazione di spazi, proseguendo un cammino virtuoso del nostro territorio, già premiato per l’impegno in materia ambientale.

“Un’iniziativa che conferma Solectro come driver di sviluppo territoriale, capace di accompagnare enti e aziende verso una reale transizione energetica sostenibile – spiega Caterina Meoni, direttore generale di Solectro -. Siamo orgogliosi di vedere concretizzarsi il nostro impegno in una Cer reale e funzionante. Questo progetto rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra imprese, amministrazioni e cittadini per costruire un futuro energetico più sostenibile e partecipato. La nostra prima comunità energetica è stata costituita nel 2023. Da allora, l’azienda continua ad accompagnare numerosi imprenditori in tutta Italia nella realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo o alla vendita dell’energia e alla condivisione dell’energia all’interno delle Cer, contribuendo così in modo concreto alla diffusione delle energie rinnovabili e all’indipendenza energetica dei territori”.