Auto esce di strada e si ribalta in una fossa: ferito il conducente – VIDEO

Incidente oggi pomeriggio a Roccastrada

Roccastrada (Grosseto). Oggi pomeriggio, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti in via del Madonnino, sulla strada provinciale per Montemassi, nel comune di Roccastrada, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’auto.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Roccastrada, il veicolo è uscito di strada ribaltandosi nella fossetta laterale. All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, l’anziano conducente, un uomo di 82 anni, si trovava già all’esterno dell’auto.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ha collaborato con il personale sanitario del 118, intervenuto anche con l’elisoccorso Pegaso 2, per agevolare le operazioni di trasporto del ferito sul velivolo in vista del successivo ricovero.

L’uomo è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto, è intervenuta anche un’ambulanza della Misericordia di Roccastrada con un infermiere a bordo.

