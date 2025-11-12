Scuola chiusa per allagamenti: riapertura parziale disposta dal sindaco

Home GrossetoScuola chiusa per allagamenti: riapertura parziale disposta dal sindaco
Gli alunni potranno tornare in classe venerdì prossimo

Grosseto. È stata firmata nel primo pomeriggio di oggi, dal primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna, la revoca parziale dell’ordinanza sindacale che aveva portato alla chiusura della scuola primaria e dell’infanzia “Concialini” di Braccagni.

L’atto iniziale si era reso necessario a causa di allagamenti causati dall’improvviso danneggiamento dell’impianto di riscaldamento, circostanza che aveva portato alla temporanea parziale inagibilità dei locali scolastici. Ora, visto il rapporto tecnico trasmesso dal settore sviluppo infrastrutturale – servizio manutenzione edifici pubblici con cui si attesta la fruibilità parziale dell’ala sudovest del fabbricato e della palestra in condizioni di sicurezza, vengono prese le conseguenti scelte: il servizio mensa è sospeso.

L’ingresso al plesso scolastico è permesso fin da domani per il personale scolastico, così da assicurare le moderate operazioni di riallestimento dei locali disponibili. E da venerdì 14 novembre per gli alunni, che potranno dunque rientrare in classe.

L’ordinanza del sindaco pone l’obbligo, al settore sviluppo infrastrutturale del Comune, di monitorare la porzione di fabbricato ancora interdetta e di comunicare tempestivamente al primo cittadino e ai servizi educativi la data di rimessa in disponibilità della totalità del plesso e l’esito favorevole della verifica tecnica, ai fini della revoca dell’ordinanza.

È dato inoltre incarico, al servizio economato e provveditorato, di prestare assistenza all’istituto comprensivo per le attività di riallestimento dei locali. Così come è previsto che i servizi educativi provvedano alla sospensione del servizio di refezione.

