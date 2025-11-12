13 anni fa l’alluvione ad Albinia: Enel Green Power ricorda i colleghi scomparsi

Grosseto. Enel Green Power, nel tredicesimo anniversario della tragica scomparsa di Antonella Vanni, Paolo Bardelloni e Maurizio Stella nell’alluvione del 12 novembre 2012 ad Albinia, ha voluto ricordare i colleghi con un minuto di silenzio negli uffici direzionali della geotermia a Pisa e a Larderello.

Antonella Vanni abitava a Larderello, Paolo Bardelloni viveva a Massa Marittima e Maurizio Stella risiedeva a Follonica, tutti e tre lavoravano negli uffici di Enel Green Power di Larderello.

Alla memoria dei colleghi l’azienda ha intitolato in questi anni delle sale riunioni ed operative, all’interno delle proprie sedi, ed ha dedicato numerosi ‘Memorial Day’ con attività ed iniziative specifiche per la sicurezza sul lavoro.

Come ha sottolineato il responsabile geotermia Italia, Luca Rossini, gli anni passano ma il ricordo e il dolore rimangono intatti: Enel Green Power opererà sempre per lo sviluppo sostenibile dei territori geotermici, anche per onorare l’impegno, la professionalità e l’umanità di Antonella, Paolo e Maurizio.