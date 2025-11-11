Pulizia della spiaggia: contributo del Comune al Wwf

Grosseto. La Giunta comunale di Grosseto ha concesso il patrocinio oneroso con un contributo economico di 2mila euro all’associazione Wwf della provincia di Grosseto per la realizzazione di interventi di pulizia del tratto di arenile e del retroduna compreso tra il canale San Leopoldo e il km 28.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di salvaguardia ambientale e di promozione del territorio che il Comune di Grosseto riconosce di interesse pubblico, in linea con i principi di tutela del patrimonio naturale e con gli obiettivi di sostenibilità e sviluppo turistico-ambientale.

Gli interventi

Gli interventi, che vedranno il coinvolgimento di volontari del Wwf, si svolgeranno in tre fasi: un primo intervento sarà effettuato tra novembre e dicembre 2025 per la rimozione del materiale spiaggiato in quantità maggiore, un secondo intervento tra febbraio e marzo 2026 e l’ultimo tra aprile e maggio 2026 per il recupero del materiale accumulato durante l’inverno.

Il materiale raccolto sarà messo in sicurezza ai piedi della duna, mentre i rifiuti ingombranti o non movimentabili saranno segnalati alle autorità competenti mediante geolocalizzazione e documentazione fotografica.

“Abbiamo riconosciuto – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli – che tali attività contribuiscono in modo significativo alla tutela dell’ambiente costiero, alla promozione di comportamenti sostenibili e alla prevenzione del degrado ambientale, evitando che i rifiuti possano essere trascinati nelle pinete retrostanti. Con questa decisione, l’amministrazione comunale conferma la propria volontà di favorire e sostenere tutte le iniziative volte alla riduzione dei rifiuti, alla tutela del territorio e alla valorizzazione delle risorse naturali del litorale grossetano”.