“Maramad. Voci della provincia”: un seminario sul fondatore dell’Isgrec Francesco Chioccon

Grosseto. La Fondazione Luciano Bianciardi annuncia il secondo incontro del ciclo di seminari “Maramad. Voci della provincia”, dedicato alla riscoperta e valorizzazione della vita culturale di Grosseto nel secondo dopoguerra.

Dopo aver approfondito la figura di Antonio Meocci, il ciclo prosegue venerdì 14 novembre alle 17.30, alla Biblioteca Chelliana, con un seminario dedicato a Francesco Chioccon (1922-2004), avvocato, organizzatore culturale e fondatore dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec).

Il seminario sarà l’occasione per ripercorrere il contributo di Chioccon alla vita politica, culturale e civile della provincia, con particolare attenzione al suo ruolo nella promozione della memoria della Resistenza e nella formazione di una comunità intellettuale locale, illustrando anche i materiali conservati nel suo archivio personale.

L’iniziativa si inserisce e dialoga con il più ampio progetto “La scoperta della provincia”, avviato nel 2023 e finanziato da Regione Toscana, Università di Firenze e Università di Siena. Nell’ambito di questo progetto, si è già tenuto un primo convegno nel dicembre 2024, mentre un secondo convegno è previsto per dicembre 2025. I seminari riprenderanno ad anno nuovo dopo le festività natalizie con l’approfondimento su Marcello Morante e a seguire altre personalità significative del panorama grossetano, come Aladino Vitali, Giuseppe Guerrini, Aldo Mazzolai, Mario Terrosi, Aldo Busatti e Giuseppe Stammati.

Questi incontri sulla storia della provincia hanno l’obiettivo di illuminare alcune esperienze, figure e contesti che hanno animato la cultura e la politica della nostra città e sono stati organizzati da Michele Gandolfi, Federico Masci e Riccardo Innocenti, della Fondazione Luciano Bianciardi, e Stefano Campagna, dell’Isgrec.

La collaborazione con l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec) e la partecipazione della Mediateca digitale della Maremma e della Società Dante Alighieri hanno garantito la possibilità di accedere a fonti visive e documentarie in parte inedite o comunque osservate da nuove prospettive.