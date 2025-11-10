ASD Balance consegna la petizione per l’illuminazione dello skatepark

Follonica (Gr) – Nei giorni scorsi l’ASD Balance ha incontrato l’assessora allo Sport del Comune di Follonica, Azzurra Droghini, per presentare ufficialmente la petizione a sostegno dell’illuminazione dello skatepark comunale.

La raccolta firme, che ha registrato una partecipazione significativa da parte della cittadinanza, ha evidenziato quanto la comunità tenga a questo spazio dedicato allo sport e all’aggregazione giovanile.

Durante l’incontro, l’amministrazione comunale ha comunicato che l’illuminazione dello skatepark è stata inserita nel Piano delle opere pubbliche. Una decisione accolta con soddisfazione dall’associazione sportiva: «Siamo molto contenti di questo risultato – dichiarano dall’ASD Balance – perché rappresenta un importante segnale di ascolto e attenzione verso i giovani e le realtà sportive del territorio. È la dimostrazione che, quando la comunità si mobilita per un obiettivo comune, qualcosa può davvero cambiare».

L’associazione sottolinea inoltre il valore simbolico dell’iniziativa:

«Crediamo che la nostra petizione, nel suo piccolo, abbia contribuito a dare voce a un’esigenza reale della cittadinanza. Un gesto collettivo che acquista ancora più significato alla luce dei recenti episodi di vandalismo che hanno colpito lo skatepark, come la distruzione di una delle panchine».

Per l’ASD Balance, l’illuminazione non è solo una questione pratica, ma anche un modo per restituire sicurezza e vivibilità agli spazi pubblici.

«Siamo convinti che progetti condivisi come questo possano rafforzare il senso civico, proteggere i luoghi della socialità e restituire alla città spazi vissuti, rispettati e sicuri», aggiungono dall’associazione.

Infine, un ringraziamento all’amministrazione comunale: «Ringraziamo l’assessora Droghini e tutto il Comune per la disponibilità al dialogo. Continueremo a collaborare con le istituzioni per il bene della comunità sportiva e dei giovani di Follonica».