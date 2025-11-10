Home AttualitàAl via l’esercitazione Mangusta 2025
Al via l’esercitazione Mangusta 2025

Coinvolgerà l’Esercito italiano e di otto Paesi alleati

di Redazione
Grosseto – Dal 10 al 28 novembre si svolgerà, nelle province di Siena e Grosseto, l’esercitazione multinazionale “Mangusta 2025”, che coinvolgerà personale dell’Esercito Italiano e di otto nazioni di Paesi alleati.

Le attività saranno condotte di giorno e di notte, con l’impiego di munizionamento a salve, con movimenti di mezzi lungo la rete stradale ordinaria, spostamenti di unità sul terreno appiedate e aviolanci con paracadute tramite l’impiego di aerei ed elicotteri.

L’esercitazione “Mangusta 2025” rientra tra le principali attività addestrative della Brigata paracadutisti “Folgore” e ha lo scopo di mantenere e consolidare l’interoperabilità tra le unità aviotrasportate delle forze alleate.

