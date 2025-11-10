Lavatrice in fiamme in una cantina: i Vigli del Fuoco spengono l’incendio

Grosseto. Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta a Braccagni, per un incendio che ha interessato una lavatrice posta al piano seminterrato di un’abitazione.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato l’elettrodomestico ancora interessato dalle fiamme, nonostante un primo tentativo di spegnimento effettuato dalla proprietaria.

La squadra ha quindi provveduto al completo spegnimento della lavatrice, evitando il propagarsi delle fiamme ai locali attigui ed all’appartamento collegato, alla verifica del raffreddamento dell’elettrodomestico e al suo spostamento all’esterno della cantina.

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, non ha provocato danni strutturali, ma ha causato l’annerimento del locale seminterrato e del sovrastante appartamento. Si è pertanto reso necessario arieggiare i locali e inibire temporaneamente l’utilizzo degli ambienti fino all’avvenuta sanificazione e alla verifica dell’impianto elettrico.

Sul posto era presente anche personale sanitario del 118, allertato dalla squadra dei Vigili del Fuoco, per prestare le prime cure e svolgere accertamenti sulla proprietaria dell’abitazione, che aveva inalato fumo durante le fasi iniziali dell’evento.