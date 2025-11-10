La Toscana ha una nuova Giunta regionale: Leonardo Marras confermato assessore

La Toscana ha una nuova Giunta regionale.

Nella seduta di insediamento del Consiglio regionale, eletto con il voto del 12 e 13 ottobre 2025, il presidente della Regione Eugenio Giani ha indicato i nomi dei nuovi otto assessori regionali e del sottosegretario alla presidenza della Regione, nuova figura istituzionale di raccordo tra Giunta e Consiglio, introdotta con l’ultima riforma statutaria.

“Nella prossima seduta del Consiglio regionale – ha affermato il presidente Eugenio Giani – sarà illustrato ed approvato il programma di governo per il prossimo quinquennio”.

Parte delle linee programmatiche sono state rappresentante dal presidente che, concludendo il suo intervento, ha poi elencato la squadra di governo.

“I componenti della Giunta – ha affermato il presidente Eugenio Giani – rappresentano le diverse competenze e sensibilità. Le specifiche deleghe saranno assegnate agli assessori nei prossimi giorni”.

La nuova Giunta regionale è composta come segue:

Mia Diop (Partito Democratico) vicepresidente;

David Barontini (Movimento 5 Stelle);

Filippo Boni (Partito Democratico);

Alberto Lenzi (Alleanza Verdi Sinistra);

Cristina Manetti (lista Giani – Casa Riformista);

Leonardo Marras (Partito Democratico);

Monia Monni (Partito Democratico);

Alessandra Nardini (Partito Democratico).

L’incarico di sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale è assegnato a Bernard Dika (Partito Democratico).

Il commento del Pd di Grosseto

“Esprimo grande soddisfazione per la conferma di Leonardo Marras nella nuova Giunta regionale della Toscana e per l’ingresso di Lidia Bai in Consiglio Regionale in surroga – dichiara Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd di Grosseto -. Si tratta di due notizie importanti che rafforzano in modo concreto la presenza e la rappresentanza della Maremma all’interno delle istituzioni regionali. Leonardo Marras, con la sua riconferma, vedrà proseguire un lavoro serio e riconosciuto, capace di tenere insieme competenza, visione e attenzione per i territori più periferici e produttivi della Toscana. L’ingresso di Lidia Bai, donna di grande esperienza amministrativa e sensibilità politica, rappresenta un valore aggiunto per la nostra provincia e per l’intero territorio delle Colline Metallifere”.

“Queste due presenze qualificano la nostra area e aprono una prospettiva positiva anche per il lavoro politico del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni amministrative, dove sarà fondamentale costruire alleanze e progetti di governo che parlino di concretezza, sviluppo e partecipazione. Avere in Regione due figure come Marras e Bai – conclude Giacomo Termine – significa poter contare su interlocutori forti, radicati e vicini ai bisogni reali della Maremma. È un segnale di fiducia che ci dà energia per affrontare con rinnovato entusiasmo le sfide politiche dei prossimi anni. Il Partito Democratico della provincia di Grosseto continuerà a lavorare in questa direzione, rafforzando il legame tra i territori e le istituzioni e mettendo al centro una visione comune per una Maremma protagonista dello sviluppo toscano”.