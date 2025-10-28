Il Comune assume una persona a tempo pieno e indeterminato: come candidarsi

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello rende noto che è stato indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di un istruttore amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 23.59 del 24 novembre 2025.

L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e per il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 198/2006 e dell’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001.

Per partecipare al concorso è richiesto:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Requisiti di ordine generale per la partecipazione:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea;

età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti politici;

idoneità fisica allo svolgimento dei compiti connessi alla posizione funzionale del posto oggetto della presente selezione;

per i concorrenti di sesso maschile, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare;

non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

È richiesta inoltre la patente di guida di categoria B o superiore.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva. Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura di selezione.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione “InPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/.

La compilazione del format di candidatura avviene previa registrazione, obbligatoria e gratuita, al portale InPA tramite Spid, Cie, Cns o eIdas.

Per maggiori dettagli sul bando di concorso consultare il portale istituzionale del Comune di Orbetello: https://comune.orbetello.gr.it/novita/riaperto-il-concorso-per-1-istruttore-amministrativo/