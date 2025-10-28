Home AmiataLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune località
Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune località

L'intervento è in programma venerdì 31 ottobre

di Redazione
Arcidosso (Grosseto). Venerdì 31 ottobre AdF sarà al lavoro ad Arcidosso per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica in località Bagnoli.

I lavori sono in programma dalle 9 alle 11 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Bagnoli, Canali, Capannelle, la Sega, Molinaccio. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo, imprevisti intorno alle 11.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

