Su il sipario sulla stagione teatrale: il programma degli spettacoli

Pitigliano (Grosseto). Torna al teatro Salvini di Pitigliano la stagione teatrale “Connessioni”, con un cartellone ricco di nomi di rilievo nazionale e spettacoli di qualità, capace di intrecciare comicità, emozione e riflessione. Tra i protagonisti Lucrezia Lante della Rovere, Giobbe Covatta, Antonella Questa, Giulia Trippetta.

La stagione teatrale è promossa con il contributo economico del Comune di Pitigliano e la collaborazione del centro culturale Fortezza Orsini Aps ed è organizzata da Ad Arte Spettacoli, di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini. Il direttore artistico Lorenzo Luzzetti ha illustrato il cartellone in conferenza stampa insieme al sindaco Giovanni Gentili e all’assessore alla cultura Irene Lauretti.

La stagione prenderà il via venerdì 28 novembre e si concluderà il 28 marzo 2026 con cinque appuntamenti imperdibili. Dal 29 ottobre inizia la campagna abbonamenti alla biglietteria del Teatro Salvini di Pitigliano, in piazza Garibaldi 17, nei seguenti giorni e orari: il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30.

“‘Connessioni’ è un titolo che racconta il senso di questa stagione teatrale – spiega Irene Lauretti, assessora alla cultura di Pitigliano –, ovvero vivere il teatro come luogo di incontro tra persone, idee ed emozioni. Rinnovo l’invito alla comunità di Pitigliano a condividere il piacere dello spettacolo dal vivo, con interpreti di grande talento e storie che sanno parlare a tutti. In un’epoca dominata dalla velocità e dalla comunicazione virtuale, la scena teatrale ci restituisce il valore del tempo condiviso, dell’ascolto reciproco e dell’emozione autentica”.

“In questi anni abbiamo fatto la scelta politica di investire nella stagione teatrale come elemento centrale della nostra offerta culturale – aggiunge il sindaco Giovanni Gentili – portando a Pitigliano spettacoli di qualità, con interpreti che calcano i palcoscenici dei grandi teatri italiani. Edizione dopo edizione si è rafforzato il legame tra la comunità e il teatro Salvini, che è diventato attrattivo per il pubblico del territorio e non solo.”

Il programma

Ma ecco il programma:

Venerdì 28 novembre – Ore 21.00

“Non si fa così”

di Audrey Schebat – Traduzione di Virginia Acqua – Regia di Francesco Zecca

Con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace. Argot Produzioni.

Francesca e Giulio sembrano una coppia stabile e solida fino a quando Francesca, pianista di fama mondiale, durante un viaggio di lavoro scopre un comportamento del marito per lei inspiegabile. Una storia che alterna rabbia e umorismo, con forza insolita, capace di emozionare il pubblico.

Sabato 17 gennaio 2026 – Ore 21.00

“La moglie perfetta”

di e con Giulia Trippetta. Produzione Marche teatro -Agidi

La storia di una giovane donna che, attraverso un corso di preparazione al matrimonio, scopre le regole e i condizionamenti che la società impone alle mogli perfette. Uno spettacolo ironico e intenso che riflette sul ruolo della donna e sui modelli sociali.

Domenica 8 febbraio 2026 – Ore 18.00

(Lunedì 9 febbraio matinée per le scuole)

“Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti”

di Red Martini e Austin Tichenor – Regia di Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. Con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. Produzione La Macchina del Suono.

Uno spettacolo travolgente e divertente che condensa novanta dei più grandi capolavori della letteratura mondiale in 90 minuti di comicità e ritmo, da Omero a Harry Potter.

Sabato 7 marzo 2026 – Ore 21.00

“Scoop (Donna Sapiens)”

di Giobbe Covatta e Paola Catella – con Giobbe Covatta. Produzione Misabonda.

Uno spettacolo brillante in cui Covatta racconta, con ironia e profondità, la superiorità della donna sull’uomo. Un viaggio tra comicità e riflessione sociale.

Sabato 28 marzo 2026 – Ore 21.00

“Offro io”

di e con Antonella Questa. Produzione LAQ Prod

Matilde, sessantenne portinaia, vive una vita sobria e regolare, ma un giorno decide di cambiare e di concedersi finalmente la libertà che si è sempre negata. Uno spettacolo tenero e ironico che parla di riscatto e dignità.

Campagna abbonamenti e biglietteria

Biglietteria del teatro Salvini (in piazza Garibaldi 17) dal 29 ottobre, mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e venerdì dalle 15.30 alle 17.30.

Online dall’8 novembre su salvini.adarte.18tickets.it.

Abbonamento 5 spettacoli:

platea (settore A): intero 60 euro – ridotto 50 euro;

galleria (settore B): intero 50 euro – ridotto 40 euro.

Biglietti singoli in prevendita dal 19 novembre online su salvini.adarte.18tickets.it e alla biglietteria del teatro Salvini:

platea: intero 15 euro – ridotto 12 euro;

galleria: intero 12 euro – ridotto 10 euro.

Riduzioni per under 25 e over 65.

Apertura della biglietteria del teatro Salvini: dal 29 ottobre al 26 novembre e da una settimana prima degli spettacoli (mercoledì dalle 10.30 alle 12.30; venerdì dalle 15.30 alle 17.30; il giorno prima dello spettacolo, dalle 15.30 alle 17.30; il giorno dello spettacolo, da un’ora prima dell’inizio.

Informazioni e prenotazioni: 350.0382685