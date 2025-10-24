Home Colline MetallifereTriplo intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese e nelle frazioni
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

Triplo intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese e nelle frazioni

I lavori sono in programma martedì 28 ottobre

di Redazione
Roccastrada (Grosseto). Martedì 28 ottobre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Roccastrada, per tre interventi di manutenzione in altrettanti punti della condotta dorsale di adduzione a servizio del territorio, situati in via della Stazione e in via dei Cacciatori.

I lavori

Si tratta di interventi che non possono essere eseguiti ad acqua aperta: AdF li ha riuniti in un’unica giornata, così da chiudere il flusso idrico una sola volta, riducendo il più possibile l’impatto dei lavori sul servizio ai cittadini. Gli interventi avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle ore 17. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella tarda serata dello stesso giorno.

L’interruzione del flusso idrico interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice a Roccastrada, Sassofortino, Roccatederighi, Torniella e Piloni.

Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso.

Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione del flusso.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

