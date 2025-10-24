Home GrossetoRandagismo: il Consiglio provinciale approva la mozione per potenziare le sterilizzazioni dei gatti
Randagismo: il Consiglio provinciale approva la mozione per potenziare le sterilizzazioni dei gatti

La mozione è stata presentata dai consiglieri Angelo Pettrone (Nuovo Millennio), Alfiero Pieraccini (Noc) e Amedeo Gabbrielli (Forza Italia – Pep – Udc – Noi Moderati)

di Redazione
Grosseto. Il Consiglio provinciale di Grosseto ha approvato all’unanimità una mozione finalizzata a richiedere un maggiore impegno economico e operativo per l’incremento delle sterilizzazioni dei gatti randagi presenti sul territorio provinciale.

La mozione è stata presentata dai consiglieri Angelo Pettrone (Nuovo Millennio), Alfiero Pieraccini (Noc) e Amedeo Gabbrielli (Forza Italia – Pep – Udc – Noi Moderati) ed ha ottenuto il voto favorevole di tutte le forze politiche, compreso il centrosinistra.

L’iniziativa trae origine da una proposta del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Grosseto, Giacomo Gori, che ha suggerito il tema al consigliere provinciale Amedeo Gabbrielli, promotore dell’atto.

“Il documento approvato riconosce la crescente presenza di colonie feline e di gatti randagi nella provincia di Grosseto, con conseguenze significative in termini di benessere animale, sanità pubblica e tutela ambientale – spiega Gabbrielli -. La sterilizzazione viene individuata come lo strumento più efficace, etico e sostenibile per il controllo delle nascite, la riduzione del randagismo e il miglioramento della qualità di vita delle colonie feline”.

“Con l’approvazione della mozione, il Consiglio provinciale è stato impegnato a – continua Gabbrielli

1. farsi portavoce presso la Regione Toscana della necessità di incrementare in modo significativo le risorse economiche dedicate ai piani di sterilizzazione dei gatti randagi e delle colonie feline nel territorio provinciale;

2. sollecitare la Regione Toscana a individuare nuove forme di finanziamento e a potenziare quelle esistenti, per supportare in maniera più efficace le Asl e i Comuni;

3. promuovere l’elaborazione di un piano d’azione specifico per il contrasto al randagismo felino nella provincia di Grosseto, con obiettivi chiari, misurabili e con la previsione di un censimento aggiornato dei gatti randagi;

4. attivare campagne informative e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della sterilizzazione e della corretta gestione degli animali d’affezione”.

“L’approvazione della mozione rappresenta un segnale concreto di impegno e collaborazione istituzionale, volto a favorire una gestione responsabile del fenomeno del randagismo e a promuovere il benessere animale – termina Gabbrielli -, la salute pubblica e la convivenza equilibrata tra cittadini e fauna urbana nel territorio della provincia di Grosseto”.

