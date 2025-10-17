Prevenzione del tumore al seno: la Rocca pisana si illumina di rosa

Scarlino (Grosseto). Nel mese di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori al seno, anche la Rocca pisana di Scarlino si illumina di rosa. Un segno concreto di adesione a una campagna di consapevolezza che unisce molti Comuni della provincia di Grosseto e che ogni anno rinnova l’attenzione su un tema mai scontato: la prevenzione.

Da tempo l’associazione Insieme in Rosa porta avanti, con impegno e generosità, numerose iniziative per sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi destinati all’acquisto di strumenti diagnostici da donare alle strutture ospedaliere del territorio, affinché tutti possano usufruirne. Godere degli stessi diritti alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione non dovrebbe essere considerato un privilegio, ma una reale opportunità per tutte le donne.

«L’importanza del sapere – afferma la presidente della Commissione Ppri opportunità di Scarlino, Flora Poli – nasce sui banchi di scuola e dovrebbe accompagnarci per tutta la vita. Sapere quanto è importante l’autopalpazione del seno, riconoscere i cambiamenti del proprio corpo, sottoporsi a controlli periodici e aderire ai programmi di screening significa prendersi cura di sé. La diagnosi precoce è la chiave per aumentare in modo significativo le possibilità di sopravvivenza».

La Commissione pari opportunità di Scarlino sottolinea inoltre la necessità di continuare a investire sulla prevenzione, affinché ogni donna possa contare su pari accesso ai servizi sanitari. Illuminare la Rocca Pisana di rosa è dunque un gesto simbolico, ma anche un invito a non abbassare la guardia e a ricordare che la salute passa prima di tutto dalla consapevolezza.