Decespugliazione della vegetazione in eccesso: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul fosso Matrolla

L’intervento, parte del piano delle attività di bonifica, è stato condotto con attenzione alle indicazioni della Regione Toscana

di Redazione
Seggiano (Grosseto). Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud interviene sull’Amiata.

Cb6 ha eseguito una manutenzione ordinaria sul fosso Matrolla, unità idrografica sinistra Ombrone, nel territorio di Seggiano.

Il lavoro ha riguardato la decespugliazione manuale della vegetazione in eccesso e la rimozione di piante secche e cadute nell’alveo e sulle sponde, per ripristinare la completa funzionalità idraulica del fosso.

L’intervento, parte del piano delle attività di bonifica, è stato condotto con attenzione alle indicazioni della Regione Toscana per la tutela di flora, fauna ed ecosistema.

