Solidarietà al popolo palestinese: la mozione approvata all’unanimità

Roccastrada (Grosseto). Il Consiglio comunale di Roccastrada ha approvato, nel corso dell’ultima seduta del 30 settembre scorso, una mozione per la solidarietà al popolo palestinese circa la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

La mozione, proposta dal gruppo consiliare di maggioranza “Francesco Limatola sindaco di Roccastrada”, è stata presentata al Consiglio comunale dal capogruppo Pierpaolo Bertolini e, dopo una breve discussione a seguito della quale il capogruppo Alessio Caporali del gruppo di minoranza “Centrodestra per Roccastrada” ha proposto un emendamento, è stata approvata all’unanimità.

Il documento approvato dal Consiglio Comunale è ispirato esclusivamente da motivazioni etiche ed umanitarie, senza alcun riferimento ideologico o politico. Gli organi politici del Comune di Roccastrada esprimono pubblicamente la profonda preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, la vicinanza ed il sostegno alle popolazioni civili colpite e la ferma condanna di ogni attacco deliberato contro civili ed infrastrutture essenziali.

Il documento contiene inoltre l’invito alle istituzioni nazionali ad assumere una posizione propositiva a livello internazionale affinchè, sotto l’egida delle Nazioni Unite, si possa concretizzare al più presto il processo della creazione di due stati sovrani e indipendenti secondo le modalità stabilite dai trattati di Oslo del 1993 attraverso la partecipazione congiunta e indispensabile delle legittime autorità palestinesi e israeliane.

La mozione, così come approvata, verrà inviata al Governo italiano, per il tramite della Prefettura di Grosseto, ed a Anci Toscana per l’invio ad altri Comuni con l’invito ad adottare atti simili di impegno per la pace ed il rispetto dei diritti dei popoli.

“La decisione unanime del Consiglio comunale di Roccastrada – dichiara il sindaco Francesco Limatola – che si pone l’obiettivo concreto di attivare tutti gli organi istituzionali sovracomunali affinchè perseguano la soluzione dei due Stati (Israele e Palestina) come unica via sostenibile per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, dimostra che su temi di grande rilevanza, suscettibili di incidere anche sulle generazioni future, a Roccastrada prevale sempre il senso etico e di responsabilità di tutti i consiglieri comunali, a prescindere dall’appartenenza ai vari gruppi politici. Di questo sono veramente grato a tutti i membri del Consiglio comunale per avere dimostrato anche in questa circostanza non comune maturità politica”.