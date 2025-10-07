Gestione e manutenzione del verde pubblico: il Comune affida il servizio

Follonica (Grosseto). Con determina dirigenziale n. 794 del 2 ottobre scorso, è stato aggiudicato, a seguito di gara pubblica avviata tramite il Sistema telematico degli acquisti della Regione Toscana (avviso n. 030776/2025), il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico del Comune di Follonica per la durata di un anno, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi. L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

L’amministrazione comunale punta a ottimizzare il sistema di gestione del verde, garantendo risposte tempestive ed efficaci sia alle esigenze dirette che a quelle dei cittadini. L’obiettivo è mantenere e migliorare l’attuale livello di efficienza, con particolare attenzione a manti erbosi, siepi e cespugli, oltre a proseguire la rigenerazione delle alberature ad alto fusto nei viali, nelle pinete e nei parchi cittadini. Particolare rilievo avrà anche il potenziamento della cosiddetta “giardineria d’immagine”, con interventi mirati alla valorizzazione estetica degli spazi verdi urbani.

Tra gli obiettivi principali del nuovo servizio rientrano:

garantire sicurezza, funzionalità e decoro di parchi, giardini, aree verdi, aiuole e alberate stradali attraverso monitoraggi e interventi di manutenzione;

aggiornare costantemente il censimento informatizzato del patrimonio verde comunale;

migliorare l’interfaccia tra il servizio di manutenzione e l’utenza;

intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza pericolose per la pubblica incolumità o che possano causare danni patrimoniali e disagi.

Il servizio coprirà circa 863.393,85 mq di aree verdi, 33 alberate stradali e 177 filari di siepi e cespugli, con una superficie a sfalcio stimata in circa 805.811 mq. Il patrimonio arboreo del Comune conta inoltre 10.030 alberi ad alto fusto.

Il valore complessivo dell’appalto è pari a € 516.817,98, così suddivisi: € 394.401,86 per la manutenzione ordinaria a canone, € 30.450,00 per la manutenzione ordinaria a richiesta e € 91.966,12 per la manutenzione straordinaria. Grazie al ribasso d’asta, è stata inoltre registrata un’economia di € 97.751,86 che potrà essere reinvestita per l’implementazione di ulteriori servizi collegati.

Il servizio è stato affidato alla costituenda Ati Associazione temporanea di imprese Follonica Verde, Favilli Rinaldo Srl con sede legale in località Tavernelle snc, a Castiglione della Pescaia (mandataria); Green Service di Faelli R. &. C. Snc con sede legale in località Valpiana in via dei Vetturini, 1-3, nel comune di Massa Marittima; Coob – Consorzio di cooperative sociali, con sede legale ad Arezzo in via Montefalco 14.