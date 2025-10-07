Home AttualitàUn nuovo vice Ispettore per la Polizia Stradale: ecco chi è
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Un nuovo vice Ispettore per la Polizia Stradale: ecco chi è

Al vice Ispettore Perrotta vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del Questore e di tutti i poliziotti della provincia

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 24 views

Grosseto. Questa mattina il Questore della provincia di Grosseto, Claudio Ciccimarra, insieme al Dirigente della sezione della Polizia Stradale, ha ricevuto il vice Ispettore Vincenzo Perrotta, che presterà servizio nella sezione di Polizia Stradale di Grosseto.

Proveniente dall’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Massa Carrara, dove era stato assegnato al termine del 17° corso per allievi vice Ispettori, il giovane poliziotto vanta già una lunga pregressa esperienza acquisita nell’Arma dei Carabinieri.

Al vice Ispettore Perrotta vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del Questore e di tutti i poliziotti della provincia.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Nucleare, Grosseto Città Aperta: “Pericolosa apertura del sindaco,...

Incidente stradale: ciclista trasportata in ospedale

Abbandono indiscriminato di rifiuti: ripulita l’area del Commendone

Degustazioni, spettacoli, tradizioni e divertimento: torna Gustatus

“Per una Toscana femminile plurale”: incontro delle Donne...

Progettazione educativa zonale: il Consiglio comunale approva gestione...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: