Un nuovo vice Ispettore per la Polizia Stradale: ecco chi è

Grosseto. Questa mattina il Questore della provincia di Grosseto, Claudio Ciccimarra, insieme al Dirigente della sezione della Polizia Stradale, ha ricevuto il vice Ispettore Vincenzo Perrotta, che presterà servizio nella sezione di Polizia Stradale di Grosseto.
Proveniente dall’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Massa Carrara, dove era stato assegnato al termine del 17° corso per allievi vice Ispettori, il giovane poliziotto vanta già una lunga pregressa esperienza acquisita nell’Arma dei Carabinieri.
Al vice Ispettore Perrotta vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del Questore e di tutti i poliziotti della provincia.