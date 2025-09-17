Malahne: il panfilo delle star di Hollywood approda all’Argentario

Home AttualitàMalahne: il panfilo delle star di Hollywood approda all’Argentario
Il primo suo proprietario fu l'uomo d'affari e di mare William Lawrence Stephenson

di Redazione
Porto Ercole (Grosseto). Martedì scorso ha sostato vicino a Porto Ercole Malahne, chiamato il panfilo delle star di Hollywood per aver ospitato attrici e attori come Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Frank Sinatra, Kirk Douglas e Jack Nicholson.

Racconta il comandante Daniele Busetto, che lo ha documentato per l’archivio storico di yachting di Artemare Club, che il panfilo è stato costruito nel 1937 da Camper & Nicholsons, completamente restaurato sotto la supervisione di Edmiston al cantiere navale Pendennis del Regno Unito.

Il primo suo proprietario fu l’uomo d’affari e di mare William Lawrence Stephenson, che fece navigare Malahne per il mondo prima di prestare servizio nella seconda guerra mondiale, partecipando con le altre navi all’evacuazione di Dunkerque in Francia; più tardi fu di proprietà del produttore cinematografico Sam Spiegel e divenne uno degli yacht più famosi al mondo, utilizzato come quartier generale della produzione per la realizzazione di Lawrence d’Arabia.

Malahne è lungo fuori tutto 50 metri, ha una larghezza massima di 7,90 metri, grazie a due motori Caterpillar, ha una velocità di crociera di 12,5 nodi. I suoi splendidi interni d’epoca sono di Guy Oliver, che in precedenza aveva disegnato le stanze al numero 10 di Downing Street, l’interno ha una miscela di opere d’arte, materiali morbidi al tatto e legni suggestivi, grandi bagni con vasche, accoglienti aree salotto creano interni eleganti e accattivanti, dove i suoi 10 ospiti possono godere del massimo confort a bordo.

