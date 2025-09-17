Guasto sulla rete esterna: distretto sanitario senza connessione internet e linea telefonica

Manciano (Grosseto). A causa di un guasto sulla rete di telecomunicazioni esterna, il distretto sanitario di Manciano è senza connessione internet e telefonica da lunedì scorso.

Si tratta di un disservizio che non dipende dalle apparecchiature tecniche della Asl Toscana sud est. Attualmente il personale non può collegarsi alla rete internet, quindi non sono attivi i servizi Cup e di refertazione e anche i telefoni della struttura non risultano raggiungibili.

La situazione, come spiega la direzione del distretto sanitario Colline dell’Albegna, è stata immediatamente segnalata ad Estar che ha contatto il gestore. Trattandosi di un guasto in area esterna rispetto alla competenza della Asl, l’Azienda auspica una celere risoluzione del disservizio.