Ritrovata fede nuziale in viale Sonnino: si cerca il proprietario

Grosseto. È stata ritrovata ieri, martedì 16 settembre, una fede nuziale in viale Sonnino, davanti alla pizzeria Yellow, nei pressi della fermata del bus.

L’anello è stato raccolto intorno all’orario di pranzo da un ragazzo, poi consegnato al comando della Polizia Municipale di Grosseto.

All’interno della fede è incisa la data del matrimonio, della quale, per motivi di sicurezza, sarà reso noto soltanto l’anno (1967). La restituzione sarà possibile esclusivamente a chi sarà in grado di indicare correttamente la data completa.

La Polizia Municipale ha già avviato alcune verifiche incrociate con l’ufficio anagrafe, ma non è semplice risalire con certezza al proprietario.

Per questo motivo l’amministrazione invita chi l’abbia smarrita, o chi possa fornire informazioni utili, a mettersi in contatto con il comando della Polizia Municipale di Grosseto.