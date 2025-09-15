Queen Miri: la regina del mare lunga 92 metri solca il mare dell’Argentario

Monte Argentario (Grosseto). Dopo aver incantato in agosto Porto Ercole, Queen Miri è arrivata lunedì 15 settembre davanti ad Artemare Club, a Porto Santo Stefano, aspettando che non ci fossero navi da crociera in rada, ammirata da residenti e turisti del paese e subito documentata gratuitamente per il sodalizio dal bravissimo fotografo Andrea Busonero, uomo di mare, di ristorazione e di cuore.

Ci racconta il comandante Daniele Busetto, dai dati del noto archivio storico di yachting dell’associazione, che Queen Miri ha le lussuose linee d’acqua degli yacht reali e presidenziali, 92 metri di eleganza e signorilità sul mare e prende il nome dall’amata moglie Miriam di Sheldon Gary Adelson, celebrato magnate dei casinò, fondatore della Las Vegas Sands Corp, scomparso nel 2021 lasciando dietro di sé un’eredità importante alla consorte e ai suoi tre figli, Shelley, Mitchell e Gary Adelson.

Progettata da Alfa Marino, la nave può ospitare fino a 36 ospiti con un equipaggio fino a 32 membri, può raggiungere una velocità massima di 17 nodi e una velocità di crociera di 12 nodi.

Originariamente chiamato Annaliesse e successivamente Delma, lo yacht ha subito una grande trasformazione durante un refit di due anni presso Amico, con l’aggiunta di una piscina e di un’area relax.