Nuovo anno scolastico: il Comune dona palloni per le attività sportive in palestra

Sorano (Grosseto). In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico 2025/2026, l’amministrazione comunale di Sorano rivolge un augurio di buon lavoro a tutti gli studenti, ai docenti, al personale amministrativo e a tutto il personale scolastico: “La scuola rappresenta un luogo centrale per la crescita individuale e collettiva, un punto di riferimento per la formazione dei giovani e per la vita della comunità”.

Per accompagnare simbolicamente questo nuovo inizio, il Comune ha donato alcuni palloni destinati alle attività sportive in palestra, nella convinzione che lo sport sia parte integrante del percorso educativo, favorendo inclusione, socialità e spirito di squadra.

L’amministrazione comunale augura a tutti un anno ricco di impegno, serenità e soddisfazioni.

