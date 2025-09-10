Da erboristeria di quartiere a brand: Serena Remi lancia la sua nuova linea di prodotti Menta & Rosmarino

Grosseto – Inaugurata nel 2021, appena quattro anni fa, l’erboristeria Menta & Rosmarino di Serena Remi è subito diventata un punto di riferimento per gli abitanti e le altre attività del quartiere. In via Calabria 21, all’angolo di via Emilia, nel cuore di Grosseto, Serena — come, amichevolmente, desidera essere chiamata da tutti — ha dato vita a un luogo di incontro e socialità, prima ancora che a un punto vendita.

È il valore dei negozi di vicinato, sempre più rari e, per questo, sempre più importanti nel contribuire alla vitalità e attrattività di città e paesi, di cui preservano l’identità, migliorando la qualità dei servizi, sostenendo l’economia locale e aumentando il senso di appartenenza e sicurezza dei residenti.

Una filosofia sulla quale Serena Remi ha scommesso, investendo tutta sé stessa nel progetto di un’erboristeria al femminile dove natura, toscanità, esperienza e competenza sono protagoniste. Non a caso è lei la presidente del Centro Commerciale Naturale di via Emilia e la promotrice delle iniziative del gruppo di commercianti, che hanno prodotto benefici per l’intera zona.

E nel 2025 è pronta a rilanciare con la presentazione della nuova linea di prodotti a marchio Menta & Rosmarino: una serie di curativi di alta qualità, 100% naturali ed ecofriendly, che porta il successo di una micro impresa grossetana nelle case d’Italia.

La linea comprende l’integratore di Magnesio e Potassio con vitamina C; il depurativo per l’organismo in formato liquido o compresse; Same+Umore, un aiuto per tenere alto il tono dell’umore nelle fasi di stanchezza; Antistress, un sostegno per il sistema nervoso contro gli stati di tensione e iper lavoro; le capsule e lo spray rapido per il controllo dell’ansia; i fermenti lattici e la propoli. Tutti rimedi a base di erbe e piante che agiscono, grazie alle loro formule specifiche, sul benessere fisico e mentale, ristabilendone i giusti equilibri.

“È certamente un sogno che si realizza — afferma Serena, erborista da oltre 25 anni e titolare di Menta & Rosmarino —. Faccio questo lavoro da molto tempo ormai, amo stare a contatto con il pubblico e seguire i miei clienti passo dopo passo, ascoltandoli e consigliandoli, con l’obiettivo di creare con loro un vero e proprio percorso di benessere.

Quindi sì, i prodotti Menta & Rosmarino assomigliano a me, hanno i miei stessi valori, ma sono nati come risposta alle esigenze di chi negli anni si è affidato alla mia competenza. Sono il frutto di un lungo, anzi, lunghissimo ascolto ed è questo a renderli probabilmente davvero unici.”

Un esempio di successo che arriva da una piccola bottega cittadina, come l’avremmo definita un tempo. Bottega che, nonostante il proliferare delle maxi strutture di vendita e l’affermarsi delle piattaforme online, continua a crescere, a puntare su Grosseto, dimostrando che un altro modo di fare commercio e comunità è ancora possibile.