Rintracciato dai Carabinieri ed espulso dall’Italia: avrebbe dovuto lasciare il Paese nel 2018

Massa Marittima (Grosseto). I Carabinieri della Tenenza di Massa Marittima hanno eseguito l’espulsione di un cittadino straniero, rintracciato nel corso di un servizio esterno.

Ieri mattina, la pattuglia del Comando dell’Arma di Massa Marittima ha notato un uomo nei pressi di una stazione di rifornimento di carburanti, per cui si sono avvicinati per identificarlo.

Il soggetto, un uomo di nazionalità extracomunitaria, era sprovvisto di qualsiasi documento, dichiarano le sue generalità. Data la circostanza, i Carabinieri hanno condotto l’uomo in caserma a Follonica, dove è stato sottoposto alle procedure previste per la compiuta identificazione.

Ottenuti i dati completi dell’uomo, corrispondenti a quanto da lui in precedenza dichiarato, è emerso anche un provvedimento del Prefetto di espulsione dal territorio nazionale per cinque anni, emesso nel 2018, con ordine del Questore di Padova di lasciare il territorio entro una settimana dalla notifica. Provvedimento rimasto tuttavia, almeno fino a ieri, inevaso, visto che l’uomo si trovava ancora in Italia senza essersene mai allontanato.

I Carabinieri hanno pertanto condotto l’uomo negli uffici della Questura di Grosseto, dove gli è stato notificato un nuovo provvedimento di espulsione del Prefetto, con ordine del Questore di Grosseto al trattenimento al Centro di permanenza e rimpatrio di Roma – Ponte Galeria, dove la persona, al termine delle formalità, è stato infine condotto.