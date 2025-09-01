Home Attualità“Viva” e “Wayfinder”: i due yacht del re dei casinò e di Bill Gates approdano all’Argentario
AttualitàAttualità Costa d'ArgentoAttualità GrossetoCosta d'argento

“Viva” e “Wayfinder”: i due yacht del re dei casinò e di Bill Gates approdano all’Argentario

di Redazione
Scritto da Redazione

Porto Santo Stefano (Grosseto). Lunedì primo settembre sono ripartiti i due palazzi da crociera dal mare di Porto Santo Stefano: sono arrivati davanti ad Artemare Club due famosi megayacht, il “Viva”, appartenuto a Frank Fertitta III, re dei casinò, con vicino il “Wayfinder” di Bill Gates.

Subito documentati dalla sede della nota associazione dal comandante Daniele Busetto – con la collaborazione del bravissimo fotografo Andrea Busonero – che racconta che il pluripremiato “Viva”, megayacht di quasi 100 metri, è stato costruito da Feadship, nei Paesi Bassi, presso il cantiere navale Kaag; è stato consegnato nel dicembre 2020 a Frank Fertitta III, miliardario americano, cugino di Tilman Joseph Fertitta, attuale ambasciatore USsa in Italia; ora è di proprietà del miliardario americano Kenneth Cordele Griffin, fondatore del fondo hedge Citadel.

Il “Wayfinder” è lungo 68 metri, è stato costruito nel 2021 per Bill Gates da Astilleros Armon in Spagna, destinato a servire come nave di supporto attrezzato per trasportare tender e giochi d’acqua per un più grande yacht ecosostenibile di 112 metri di nome “Aqua”.

