Poseidonia spiaggiata, Legambiente: “Non è un rifiuto, ma il ‘polmone blu’ del mare”

Grosseto. Negli ultimi giorni, alcune segnalazioni di turisti hanno acceso un dibattito sui depositi di Poseidonia oceanica lungo il litorale di Punta Ala.

La presenza di questi accumuli naturali sulle spiagge ha sollevato dubbi su possibili disservizi nella gestione del territorio, con richieste di rimozione immediata. L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, attraverso il sindaco Elena Nappi, ha risposto chiarendo l’importanza di non considerare la Poseidonia come un semplice rifiuto. Accanto a lei, l’assessore all’ambiente Federico Mazzarello ha fornito supporto tecnico alla strategia adottata, spiegando che la gestione corretta consiste nel lasciare i depositi lì dove si sono accumulati, a tutela della costa e degli ecosistemi marini.

La Poseidonia oceanica, spesso chiamata il “polmone blu” del Mediterraneo, è infatti molto più di una pianta marina: le sue praterie sommerse proteggono i fondali dall’erosione, contribuiscono alla stabilità del sistema dunale, assorbono anidride carbonica e producono ossigeno, diventando un vero e proprio indicatore di buona qualità delle acque. Inoltre, costituiscono un ecosistema complesso che ospita numerose specie marine, rendendole una miniera di biodiversità.

«La Poseidonia non può essere trattata come rifiuto – sottolinea Angelo Gentili, segreteria nazionale di Legambiente -. Quando si deposita sulle spiagge va considerata una vera e propria risorsa. La sua presenza protegge le coste dall’erosione, sostiene il sistema dunale e rappresenta un tesoro naturale di biodiversità».

Gentili evidenzia anche l’importanza di un’azione coordinata da parte delle amministrazioni comunali: «Invitiamo tutti i comuni della costa maremmana a tutelare la Poseidonia, a valorizzarla come indice di qualità dell’ecosistema marino e a sensibilizzare cittadini e turisti sul suo ruolo fondamentale. Allo stesso tempo, è indispensabile che le autorità preposte effettuino verifiche e controlli per prevenire danni alle praterie sommerse, soprattutto da parte di natanti, proteggendo così un patrimonio naturale unico».

La vicenda di Punta Ala non è isolata: riflette una sfida più ampia nella gestione dei litorali italiani, dove spesso il valore ecologico della Poseidonia viene sottovalutato. Trasformare la percezione della pianta da “rifiuto” a risorsa significa non solo tutelare l’ambiente marino, ma anche promuovere un turismo sostenibile e consapevole, capace di rispettare e valorizzare le ricchezze naturali del nostro mare.