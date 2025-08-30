Home Amiata“Perché le aree interne hanno un futuro”: il Pd presenta la proposta di legge
“Perché le aree interne hanno un futuro”: il Pd presenta la proposta di legge

Un pomeriggio di confronto con esponenti nazionali del partito

di Redazione
Arcidosso (Grosseto). Il Partito Democratico sceglie l’Amiata per presentare la propria proposta di legge dedicata alle aree interne, un tema cruciale per il futuro del territorio montano.

L’appuntamento è fissato per lunedì primo settembre alle 18, nella sala del Consiglio comunale di Arcidosso.

“Un incontro pubblico per discutere di diritti, servizi e sviluppo in quelle zone troppo spesso penalizzate dalle scelte del Governo, ma che devono avere le stesse opportunità e prospettive di chi vive in città – si legge in una nota del Pd -. L’incontro servirà anche per confutare la tesi sostenuta dal Governo Meloni secondo la quale questi territori non hanno futuro, così come scritto nel documento di indirizzo dedicato al tema”.

Dopo i saluti iniziali di Rachele Nanni (del Pd di Arcidosso), i lavori saranno coordinati da Federico Badini, coordinatore del Pd dell’Amiata grossetano.

Seguiranno gli interventi dell’onorevole Marco Sarracino, responsabile aree interne della segreteria nazionale del Partito Democratico; di Barbara Croci, responsabile aree interne della segreteria del Pd Toscana, e dei parlamentari del territorio Simiani e Franceschelli.

“L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per approfondire le proposte del Partito Democratico a sostegno delle comunità delle aree interne, a partire dall’Amiata – termina il comunicato, con l’obiettivo di garantire pari diritti, servizi essenziali, infrastrutture e nuove opportunità di crescita”.

