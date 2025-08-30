“La vita segreta della foresta mediterranea”: escursione notturna al Parco di Montioni

Follonica (Grosseto). L’edizione 2025 della rassegna “Le notti della natura” del Parco delle Colline Metallifere si conclude con l’escursione naturalistica in notturna “La vita segreta della foresta mediterranea” in programma lunedì primo settembre, dalle 19 alle 23, nel Parco di Montioni a Follonica, con Giacomo Radi, naturalista, fotografo, divulgatore e consulente scientifico e collaboratore del programma di Rai3 “Geo”.

Il ritrovo è fissato alle 18.45 nel parcheggio del ristorante “La foresta”, a Montioni: da lì il gruppo – guidato da Giacomo Radi – partirà per un affascinante viaggio notturno alla scoperta delle bellezze naturali del Parco, per scoprire tutti i segreti della foresta mediterranea. Ai partecipanti è consigliato di indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking (o comunque chiuse, con suola non liscia) e portare con sé la cena al sacco e l’acqua e un repellente per gli insetti.

La partecipazione (massimo 35 persone, non sono ammessi cani e altri animali domestici) è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione: chiamare la sede del Parco delle Colline Metallifere (tel. 0566.844247) o la Porta del Parco di Gavorrano (tel. 0566.843402;e-mail info@parcocollinemetallifere.it).

La rassegna “Le notti della natura” è organizzata dal Parco nazionale delle Colline Metallifere con la collaborazione dei Comuni di Gavorrano, Follonica e Scarlino; la direzione scientifica è di Giacomo Radi.