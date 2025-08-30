Cercatore di funghi colpito da un malore nel bosco: soccorso dai Vigili del Fuoco e dal 118

Sorano (Grosseto). Oggi pomeriggio, alle 17.45, il distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Sorano è stato attivato per il recupero di un uomo di 64 anni che, mentre si trovava a cercare funghi nei boschi, ha accusato un malore.

Sul posto era già presente personale sanitario del 118. I Vigili del Fuoco, una volta raggiunto il luogo dell’intervento, hanno collaborato con il personale sanitario per mettere in sicurezza e trasportare l’uomo, originario di Sovana.

Il recupero è stato effettuato con l’ausilio della barella toboga, dopo che il personale dei Vigili del Fuoco ha predisposto un passaggio tra la fitta vegetazione per consentire il suo trasporto fino al mezzo di soccorso.

Foto di archivio