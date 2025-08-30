Home Colline MetallifereDonna cade dal terrazzo: trasportata in ospedale con l’elisoccorso
Colline MetallifereCronacaCronaca Colline MetallifereCronaca Grosseto

Donna cade dal terrazzo: trasportata in ospedale con l’elisoccorso

L'incidente è avvenuto al Puntone

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Scarlino (Grosseto). Oggi pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Follonica sono intervenuti nella frazione del Puntone, nel comune di Scarlino, per prestare soccorso a una giovane donna di 40 anni, caduta dal terrazzo di un’abitazione posta al secondo piano, finendo nel portico sottostante al piano terra.

L’intervento dei pompieri si è reso necessario per consentire l’accesso ai soccorritori del 118, attraverso un cancello chiuso, e per collaborare nelle delicate fasi di assistenza e di trasferimento della paziente fino all’elisoccorso Pegaso 2 intervenuto.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri di Follonica, la Polizia Municipale di Follonica e di Scarlino, il personale sanitario del 118.

Le dinamiche dell’accaduto sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Olive: al via le domande per la raccolta...

Incendio in un appartamento: la proprietaria riesce a...

Scontro tra due auto: anziano trasportato all’ospedale con...

Incidente stradale: auto sbatte contro un albero, anziana...

Pulizia del lago dell’Accesa: Comune, Tartasub e Consorzio...

Maltempo: allerta meteo di codice giallo per temporali,...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: