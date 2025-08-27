Home FollonicaMedico di base cessa l’attività: il progetto della Asl per garantire assistenza ai pazienti
FollonicaSaluteSalute Grosseto

Medico di base cessa l’attività: il progetto della Asl per garantire assistenza ai pazienti

Da lunedì 8 settembre scatta il piano grazie alla collaborazione di 8 professionisti

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 710 views

Follonica (Grosseto). A Follonica, con la cessazione dal servizio del dottor Di Patre, prende avvio il piano di assistenza concertata per gli utenti del medico di medicina generale.

Grazie alla messa a disposizione di risorse e alla collaborazione di otto professionisti dell’Aft (Aggregazione funzionale territoriale), da lunedì 8 settembre l’assistenza sarà garantita tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nell’ambulatorio del distretto sanitario di Follonica, con i seguenti orari:

  • lunedì dalle 8.30 alle 11.30;

  • martedì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17;

  • mercoledì dalle 14 alle 17.30;

  • giovedì dalle 8 alle 17.30;

  • venerdì dalle 14.30 alle 17.30.

Nella settimana dal primo al 7 settembre, l’ambulatorio resterà attivo nei seguenti orari:

  • martedì dalle 14 alle 17;

  • giovedì dalle 8 alle 11.

Il progetto ha carattere temporaneo, vista la carenza di professionisti a cui affidare un nuovo incarico e stante l’impossibilità dei medici di medicina generale in servizio di acquisire nuovi assistiti.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tomasi in visita al Sant’Andrea, Marconi: “L’ospedale non...

“Su la maschera”: un evento per presentare il...

“Il respiro della Terra”: un incontro per illustrare...

L’artigianato artistico e tradizionale torna in piazza con...

Verso le regionali, Tomasi ha fatto tappa a...

Il Comune premia la Pro Loco: “Un’estate ricca...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: