Medico di base cessa l’attività: il progetto della Asl per garantire assistenza ai pazienti

Follonica (Grosseto). A Follonica, con la cessazione dal servizio del dottor Di Patre, prende avvio il piano di assistenza concertata per gli utenti del medico di medicina generale.
Grazie alla messa a disposizione di risorse e alla collaborazione di otto professionisti dell’Aft (Aggregazione funzionale territoriale), da lunedì 8 settembre l’assistenza sarà garantita tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nell’ambulatorio del distretto sanitario di Follonica, con i seguenti orari:
-
lunedì dalle 8.30 alle 11.30;
-
martedì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17;
-
mercoledì dalle 14 alle 17.30;
-
giovedì dalle 8 alle 17.30;
-
venerdì dalle 14.30 alle 17.30.
Nella settimana dal primo al 7 settembre, l’ambulatorio resterà attivo nei seguenti orari:
-
martedì dalle 14 alle 17;
-
giovedì dalle 8 alle 11.
Il progetto ha carattere temporaneo, vista la carenza di professionisti a cui affidare un nuovo incarico e stante l’impossibilità dei medici di medicina generale in servizio di acquisire nuovi assistiti.