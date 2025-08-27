Home CronacaMaltempo in arrivo: allerta meteo di codice giallo per pioggia e temporali forti
Maltempo in arrivo: allerta meteo di codice giallo per pioggia e temporali forti

di Redazione
di Redazione

Grosseto. Tempo in peggioramento su gran parte della Toscana.

Già oggi, mercoledì 27 agosto, sono previste condizioni di modesta instabilità, con possibili brevi e isolati rovesci, ma è nella giornata di domani, giovedì 28 agosto, che i fenomeni assumeranno carattere di maggiore intensità.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che sarà in vigore dalle 14 di domani, giovedì, fino alla mezzanotte e che interesserà tutto il territorio regionale, ad esclusione delle aree sud-orientali.

La sala operativa segnale inoltre che, a causa dell’incertezza legata alla previsione, sia per quanto riguarda la tempistica che la localizzazione dei fenomeni, domani sarà possibile un innalzamento del livello di criticità da giallo ad arancione, sempre per temporali forti e rischio idrogeologico/idraulico.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

