Sangue lungo la strada del Cipressino: muore motociclista

L'incidente è avvenuto nei pressi di Monticello Amiata

di Redazione
Castel del Piano (Grosseto). Incidente mortale lungo la strada provinciale 64 presso il bivio di Monticello Amiata.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, una moto è uscita di strada e il conducente, un uomo di 54 anni, è deceduto a causa dell’impatto.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenute l’automedica di Castel del Piano e l’ambulanza Blsd della Misericordia di Castel del Piano. Una volta arrivati, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. 

Per questo motivo, l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, precedentemente allertato, è stato annullato.

