Home Costa d'argento“Oggi sposi”: la commedia in scena al Centro Studi
Costa d'argentoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Costa d'ArgentoCultura e Spettacoli Grosseto

“Oggi sposi”: la commedia in scena al Centro Studi

Lo spettacolo è in programma venerdì 29 agosto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Porto Santo Stefano (Grosseto). Serata di grande divertimento venerdì 29 agosto alle 21.30 al Centro Studi don Pietro Fanciulli di via Scarabelli 16, a Porto Santo Stefano. Arriva infatti la compagnia teatrale Le Grotte con “Oggi sposi” di Valerio D Piramo.

La commedia brillante, in due atti, scritta nel 2011, esplora il turbinio di sentimenti che caratterizza il giorno del matrimonio della protagonista. Un colpo di scena dietro l’altro che da più di dieci anni fa divertire il pubblico che vi ha assistito in prestigiose rassegne teatrali.

Questi i personaggi e gli interpreti: Laura (la sorella della sposa) Marialetizia Cannas, Adriana (la madre della sposa) Isabella Negro, Vincenzo (il padre della sposa) Marco Buemi; Erika (la sposa) Silvia Ferrini, Atso (il monaco tibetano) Roberta Nieto,  Oscar (l’ex compagno di Laura) Stefano Solari, il nonno della sposa Marsilio Ferrini, lo zio prete Angelo Nieto, Rita (un’amica della sposa) Silvana Agneni, Ilaria (un’amica della sposa) Katia Bianchi, Angela (la vicina di casa) Anna Maria Schimenti, Temistocle (il cugino cantante) Renato Battilocchi.

La rappresentazione, ad ingresso libero, è organizzata dal Centro Studi con il patrocinio del Comune di Monte Argentario.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Cavalleria rusticana”: la grande opera lirica sbarca in...

Il circolo La Meria compie 30 anni: una...

Famiglia intrappolata in auto fra i boschi: soccorsa...

Dilettando con Avis: la cantante Caterina Guazzi vince...

Festa del cinema di mare: Giuliano Sangiorgi ospite...

“Vivi Grosseto”: superato a luglio il tetto delle...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: