“Oggi sposi”: la commedia in scena al Centro Studi

Porto Santo Stefano (Grosseto). Serata di grande divertimento venerdì 29 agosto alle 21.30 al Centro Studi don Pietro Fanciulli di via Scarabelli 16, a Porto Santo Stefano. Arriva infatti la compagnia teatrale Le Grotte con “Oggi sposi” di Valerio D Piramo.
La commedia brillante, in due atti, scritta nel 2011, esplora il turbinio di sentimenti che caratterizza il giorno del matrimonio della protagonista. Un colpo di scena dietro l’altro che da più di dieci anni fa divertire il pubblico che vi ha assistito in prestigiose rassegne teatrali.
Questi i personaggi e gli interpreti: Laura (la sorella della sposa) Marialetizia Cannas, Adriana (la madre della sposa) Isabella Negro, Vincenzo (il padre della sposa) Marco Buemi; Erika (la sposa) Silvia Ferrini, Atso (il monaco tibetano) Roberta Nieto, Oscar (l’ex compagno di Laura) Stefano Solari, il nonno della sposa Marsilio Ferrini, lo zio prete Angelo Nieto, Rita (un’amica della sposa) Silvana Agneni, Ilaria (un’amica della sposa) Katia Bianchi, Angela (la vicina di casa) Anna Maria Schimenti, Temistocle (il cugino cantante) Renato Battilocchi.
La rappresentazione, ad ingresso libero, è organizzata dal Centro Studi con il patrocinio del Comune di Monte Argentario.